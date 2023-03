Champions League Femminile, Roma sconfitta in casa dal Barcellona (0-1): decide un gol di Paralluelo

AS ROMA NOTIZIE – La Roma Femminile non riesce nell’impresa di battere le campionesse del Barcellona nel match di andata dei quarti di finale della Women’s Champions League che si è giocata davanti a quasi 40mila spettatori che affollavano lo Stadio Olimpico, record assoluto in Italia per una partita di calcio femminile.

Le blaugrana dominano per gran parte dell’incontro, e trovano il gol partita con Paralluelo, a segno al 34esimo con un sinistro dal limite che non dà scampo a Ceasar.

Nella ripresa le spagnole vanno vicine alla rete del raddoppio, ma nel finale si risvegliano le giallorosse: Andressa e Giugliano sfiorano il gol del pareggio.

Finisce uno a zero per il Barcellona, che mette un’ipoteca importante sul passaggio del turno: alla Roma serve un’impresa nella gara di ritorno, che si giocherà tra una settimana al Camp Nou, per ribaltare il risultato.

Giallorossi.net – G. Pinoli

IL TABELLINO DEL MATCH

ROMA (4-2-3-1): Ceasar; Bartoli (66′ Di Guglielmo), Wenninger, Linari, Minami; Greggi (62′ Losada), Giugliano; Serturini (62′ Glionna), Andressa, Haavi; Giacinti.

A disp.: Merolla, Ohrstrom, Cinotti, Landstrom, Ciccotti, Selerud, Kollmats, Petrara, Bruni.

All. Alessandro Spugna

BARCELLONA (4-3-3): Pajos; Bronze, Paredes, Leon, Rolfo; Bonmati, Walsh, Giujarro (77′ Syrstad Engen); Hansen, Oshoala (65′ Geyse), Paralluelo (77′ Crnogorcevic).

A disp.: Coll, Font, Colina Panedas, Fernandez, Torrejon, Vilamala, Rabano, Ramirez, Lopez.

All. Jonatan Giraldez

Arbitro: Iuliana Demetrescu (ROU)

Assistenti: Petruta Iugulescu (ROU) – Mihaela Tepusa (ROU)

Quarto Ufficiale: Sandra Bastos (POR)

VAR: Ovidiu Haţegan (ROU)

AVAR: Horatiu Fesnic (ROU)

Ammonizioni: Giacinti (R), Paredes (B), Bronze (B)

Spettatori: 39.454