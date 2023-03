Roma indifesa

AS ROMA NEWS – A Mancini, Kumbulla e Ibanez squalificati, ora si aggiunge anche Karsdorp, infortunato. La Roma alla ripresa del campionato sarà di fatto senza difesa.

Dei titolari resta solo Chris Smalling, a cui dovrà essere aggiunto il neo acquisto Diego Llorente. Con la speranza che agli unici due difensori rimasti non prenda nemmeno un raffreddore da qui a domenica 2 aprile.

La Roma, che non potrà contare nemmeno su Cristante, anche lui fermato dal Giudice Sportivo per un turno dopo la rissa con Marusic al fischio finale del derby, si prepara a cambiare pelle: Mourinho potrebbe tornare alla difesa a quattro con Celik e Spinazzola sulle corsie esterne, ma non è escluso che il turco giochi come braccetto di destra nel consueto 3-4-2-1, con Zalewski a tutta fascia.

A centrocampo Wijanldum farà coppia con Matic, mentre in attacco Dybala e Pellegrini agiranno alle spalle di Belotti, ormai diventato il titolare a discapito di Abraham. Mourinho incrocia le dita, e spera che la pausa per le Nazionali non porti altre brutte sorprese, altrimenti toccherà attingere dalla Primavera.

La fortuna, se così si può chiamare, è che il prossimo turno di campionato metterà la disastrata Sampdoria di fronte ai giallorossi: i doriani sono tornati a vincere prima della pausa, ma restano con l’acqua alla gola. La Roma, dopo i ko contro Sassuolo e Lazio, non può assolutamente permettersi altri passi falsi.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini