Chelsea senza più soldi: a Middlesbrough trasferta in pullman di 10 ore

ALTRE NOTIZIE – Le restrizioni che hanno colpito il Chelsea di Roman Abramovich per via della proprietà russa cominciano a manifestare i primi effetti concreti sul club.

Se per la trasferta francese di Champions League (gara in programma mercoledì 16) non ci saranno problemi organizzativi perché fissata prima dell’entrata in vigore delle sanzioni stesse, ce ne sono di più per la gara di Fa Cup di sabato a Middlesbrough.

I Blues infatti non potranno spendere più di 20.000 euro complessivi per lo spostamento. Questo renderà impossibile affrontare la trasferta di 400 km con un aereo: i giocatori e lo staff dovranno per forza di cose viaggiare in pullman, o in treno. Un viaggio intorno alle 10 ore, tra andata e ritorno.

Amaro il commento di Tuchel: “Ci sono delle restrizioni che dobbiamo affrontare. Cerchiamo di essere il più professionali possibili nel modo in cui ci è concesso farlo. Finché abbiamo le maglie, finché siamo una squadra, saremo competitivi“.