Verso Roma-Vitesse: Mou pensa a qualche cambio. Chance per Veretout, El Shaarawy e Felix

AS ROMA NEWS – La Roma è tornata ad allenarsi oggi a Trigoria per preparare una settimana particolarmente complessa: dopodomani i giallorossi saranno impegnati nella gara di ritorno contro il Vitesse.

La squadra di Mou ha il vantaggio minimo dell’uno a zero dell’andata, e non può dirsi certa del passaggio del turno, per questo deve fare molta attenzione a considerare chiusa la pratica.

Ma l’allenatore portoghese deve anche considerare che, a distanza di soli tre giorni dall’impegni di coppa, la Roma dovrà affrontare un derby attesissimo che potrebbe essere decisivo per la corsa ad un posto in Europa League.

Per la gara di Conference League spazio a qualche cambio: squalificati Mancini e Sergio Oliveira, sperano di avere una chance Veretout ed El Shaarawy, ma anche Felix che potrebbe far rifiatare Zaniolo in vista della Lazio.

Giallorossi.net – A. Fiorini