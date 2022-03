AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di martedì 15 marzo 2022:

Ore 10:20 – ROMA-VITESSE, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE – La UEFA ha designato l’arbitro per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League, in programma giovedì alle 21:00 contro il Vitesse. Sarà Radu Petrescu a dirigere la gara, coadiuvato da Radu Ghinguleac e Mihai Marica. Il quarto ufficiale sarà Marcel Birsan.

Ore 9:30 – LA ROMA PUNTA A CHIUDERE PER DEST – Per il futuro, oltre a Svilar, Tiago Pinto ora sta cercando di chiudere per il terzino americano (ma nato in Olanda) Sergino Dest del Barcellona. Sembra invece allontanarsi Dalot, più vicino al rinnovo con il Manchester United. (Leggo)

Ore 9:20 – MKHITARYAN CHIEDE UN BIENNALE PER RINNOVARE – Henrikh Mkhitaryan, in scadenza a giugno, è disposto ad accettare un rinnovo del contratto solo se, però, sarà sostanzioso e di durata biennale. (Corriere della Sera)

Ore 9:00- ZANIOLO, POSSIBILE PANCHINA PER ROMA-VITESSE – Nicolò Zaniolo potrebbe restare fuori dai titolari domani sera nel match di ritorno contro il Vitesse: Mourinho sta pensando di farlo rifiatare in vista del derby contro la Lazio. (Corriere dello Sport)

Ore 8:40 – DERBY, OLTRE 50MILA TAGLIANDI VENDUTI – Cresce la febbre da derby. Superati i 50 mila spettatori per la stracittadina in programma domenica allo Stadio Olimpico (fischio d’inizio ore 18). I tifosi della Roma, tra abbonamenti e tagliandi, hanno polverizzato i 37 mila posti a loro dedicati. Anche fronte Lazio si va verso il tutto esaurito: a ieri sera erano 14.500 i biglietti staccati. (Il Tempo)

Ore 8:00 – ZACCAGNI SALTA IL DERBY– La Lazio sorpassa la Roma in campionato dopo la vittoria di misura contro il Venezia grazie a un rigore di Immobile, ma perde Zaccagni per il derby di domenica: il giocatore era diffidato ed è stato ammonito. Scatterà dunque la squalifica.

