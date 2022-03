“ON AIR!” – CIARDI: “Scontento della Roma, ma avanti con Mou”, ROSSI: “Derby? La Lazio tirasse il rigore direttamente nel riscaldamento”, PRUZZO: “I supplementari col Vitesse sarebbero un casino…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Il derby? Probabilmente si comincerà la partita con un rigore per la Lazio, stanno vedendo se Immobile lo tirerà direttamente nel riscaldamento, così almeno non si perde tempo…La partita col Vitesse? Hai tutti i favori del pronostico, hai tutti tranne Spinazzola, e i presupposti sono ottimi. Per quanto riguarda il derby, raramente vince il favorito. Tutti dicono ora che la Lazio gioca un calcio riconoscibile, soffiano tutti dietro alla Lazio, e quando è così di solito vince l’altra squadra. Avranno pure il vento in poppa, ma ieri senza quel rigoretto non avrebbero vinto e non contro il Real di Di Stefano, ma contro il Venezia…”

Luca Fallica (Roma Radio): “Anche ieri un rigore bislacco che ha permesso alla Lazio di vincere la partita e di scavalcare la Roma in classifica… Questa è la settimana chiave della nostra stagione, decisiva per noi. C’è prima il ritorno degli ottavi, e non è che abbiamo vinto 0-3 all’andata che puoi essere sicuro del passaggio ai quarti. Purtroppo sappiamo quanto ci è costato giocare il giovedì, ma non dobbiamo pensarci.

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Siamo provvisoriamente settimi…Ho visto la partita ieri, la Roma non sarà fortissima, ma anche Lazio-Venezia è stata brutta come le partite nostre… Sulla Roma c’è poco da dire, forza Roma per il derby e basta…Sti ragazzi non si possono guardare, ma speriamo in un momento di grande verve nel derby. Non è che giochiamo contro il Real Madrid di Ancelotti. La Lazio ha due o tre cose che non gli funzionano sempre che sono Lui Alberto, Savic e la punta. Quando funzionano quelle due o tre cose, la Lazio gioca bene. Per quanto riguarda noi, il problema è che non sappiamo mai che Roma troveremo…C’è prima il Vitesse? Ma dai, se perdiamo pure col Vitesse allora lasciamo stare tutto, pure il derby, sarebbe inutile continuare…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “La fiducia nella Roma di Mourinho non è sinonimo di contentezza. Io ho piena fiducia in Mou, ma non sono contento della Roma. Sono convinto che sia lui la strada da percorrere, ma non posso negare le prestazioni obbrobriose viste quest’anno. Io vado avanti lo stesso con Mourinho, perchè sono passato attraverso allenatori diversi e i risultati non lo ho ottenuti…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Ci sta qualche cambio per preservare qualche giocatore in vista del derby. Io domani contro il Vitesse mi aspetto qualcosa di diverso in formazione, magari El Shaarawy e Felix titolari…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “La Roma è una squadra impronosticabile. Non mi aspettavo queste due prestazioni orribili contro Vitesse e Udinese, e non so che squadra vedremo al derby. La partita di domenica mi ha molto preoccupato, e voglio restare alla squadra vista contro l’Atalanta. La Roma contro le grandi non ha giocato male, ha tirato fuori anche qualche bella prestazione anche perdendo, e se trovi la brillantezza giusta può essere un vantaggio…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “La Roma non ha argomenti, viviamo in un limbo così triste che non siamo in grado di dire qualcosa di nuovo. O parliamo del futuro, oppure del presente c’è poco da dire. Siamo sempre al punto di partenza. Ci portiamo appresso i soliti problemi, ed è difficile parlare continuamente di qualcosa di cui non c’è nulla di cui parlare… Chi lascerei fuori contro il Vitesse? Tutti…”

Fabio Maccheroni (Rete Sport): “La Roma ha avuto i suoi momenti migliori con Kolarov a sinistra, o Spinazzola. In tutti i grandi club i terzini sono grandi calciatori, attaccanti, e Mou si è inventato Zalewski in quel ruolo. Nel giorno in cui nessuno gli ha dato una mano, ora sembra che è stato lui il problema della Roma. Mou ha cercato una soluzione a un problema che esiste con la scelta di Zalewski. Il problema non è l’attacco o il fatto che segna solo Abraham, il problema è che a questa squadra mancano tre grandi giocatori, a cominciare dal regista a centrocampo. In attacco non è che ti serve tantissimo, ti serve un’alternativa a Abraham…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “La Roma non è ancora qualificata ai quarti di finale di Conference League, perchè la partita col Vitesse non è chiusa. E questo può essere un problema per i giallorossi in vista del derby…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma dava l’impressione di essere stanca contro l’Udinese, ma secondo me non lo era. Se riesci a pareggiare negli ultimi minuti, qualcosa avevi. Se riesci a vincere contro il Vitesse, arriveresti al derby con entusiasmo. Se invece la partita si mette male, se si dovesse arrivare ai supplementari, sarebbe un casino…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Derby? La Roma potrebbe pagare pegno per l’impegno di coppa. Siccome non è una partita del tutto chiusa, la Roma deve giocarla ed è un intoppo…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Il fatto di giocare giovedì intossica la partita di domenica. Il Vitesse aveva creato dei pericoli nella partita di andata. Il calendario non agevola la Roma… Purtroppo il derby, questa partita così bella e ricca di folclore, arriva a tre giorni da quello che sarà l’impegno della nazionale, e dobbiamo pregare che i nostri ragazzi siano pronti per la partita contro la Macedonia…”

