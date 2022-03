Sarri: “Al derby si dà un’importanza esasperata. L’ammonizione a Zaccagni? Nemmeno il presidente della Roma l’avrebbe data”

NOTIZIE AS ROMA – Maurizio Sarri cerca di gettare acqua sul fuoco del derby che si giocherà domenica prossima e che può essere decisiva per la corsa all’Europa di Roma e Lazio.

“Secondo me tutte e due le tifoserie danno troppa importanza a questa partita“, le parole dell’allenatore toscano al termine di Lazio-Venezia.

“Capisco che è una partita particolarissima, capisco tutto, però si deve far bene tutta la stagione. Non è che una partita può incidere sulle valutazioni di una squadra. Qui si dà un’importanza esasperata. Noi lo sappiamo e faremo di tutto per far contenti i tifosi”, ha concluso Sarri.

Sull’ammonizione di Zaccagni per simulazione che costerà la squalifica al ragazzo: “Basta vedere le immagini, il contatto c’è. Si può decidere che il contatto non è da rigore, ma da lì a decidere di dare un’ammonizione ci passa, neanche se arbitrava il presidente della Roma lo ammoniva. La decisione è inconcepibile per quanto mi riguarda”.