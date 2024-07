Cherubini e Pagano, arrivederci Roma: ufficiali i prestiti a Carrarese e Catanzaro. Le formule dei due trasferimenti

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Luigi Cherubini e Riccardo Pagano, ex Primavera che avevano concluso la loro avventura nelle giovanili giallorosse, proseguiranno il loro percorso di crescita altrove.

La Roma, in accordo con i due giocatori, ha deciso di mandare l’attaccante ed ex capitano alla Carrarese e il centrocampista al Catanzaro. In entrambi i casi dunque si tratta di un trasferimento a un club di Serie B.

Il capitolini non perderanno il controllo dei due giovani: la Roma ha infatti appena comunicato che Pagano si trasferirà al club calabrese con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei giallorossi.

Diversa la formula di Cherubini, che dovrebbe invece lasciare Trigoria in prestito secco: l’ala sinistra farà rientro alla base al termine della prossima stagione.

Fonti: Tuttomercatoweb.com / Gianlucadimarzio.com

