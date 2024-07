CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 26 luglio 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 13:40 – SOULE’ ALLA ROMA, TUTTO FATTO – E’ fatta per Matias Soulè (21) alla Roma. Accordi siglati, il giocatore firmerà a breve un contratto quinquennale…VAI AL LIVE CON TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Ore 12:50 – DALLA TURCHIA: OFFERTA PER AKTRKOGLU – Stando a quanto riportato dal giornalista turco Mustafa Ozgur Sancar, la Roma avrebbe offerto 10 milioni di euro al Galatasaray per Kerem Akturkoglu (25), esterno sinistro classe ’98. Sul calciatore c’è anche l’interesse del Lille

Ore 11:30 – PAGANO AL CATANZARO, CHERUBINI ALLA CARRARESE – In chiusura due uscite in casa giallorossa per quanto riguarda calciatori provenienti dalla Primavera: Riccardo Pagano (19) ha firmato con il Catanzaro, Luigi Cherubini (20) con la Carrarese…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:50 – CHIESA, PRONTA L’OFFERTA DEL TOTTENHAM – Federico Chiesa (26) resta a caccia di una squadra. Tramontata l’ipotesi Roma, sullo sfondo resta il Napoli, ma nelle ultime ore è tornato a crescere il pressing dalla Premier. Dopo una richiesta di informazioni da parte dell’Arsenal e del Chelsea, si sarebbe fatto sotto il Tottenham, pronto a formulare un’offerta. (Tuttosport)

Ore 10:45 – DAHL E’ ATTERRATO A ROMA – Samuel Dahl (21) è atterrato a Fiumicino, pronto a cominciare la sua avventura nella Roma…VAI AL LIVE CON TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Ore 9:30 – SORLOTH, IL VILLARREAL FA MURO – La Roma ha capito che il Villarreal non ha davvero intenzione di cedere Alexander Sorloth (28), se non dietro pagamento della clausola rescissoria da 38 milioni di euro. Da qui la scelta di inserirsi su Dovbyk, che ora è diventato il primo obiettivo per l’attacco. (Tele Radio Stereo)

Ore 8:10 – SOULE’, OGGI LA FUMATA BIANCA – E’ il giorno di Matias Soulè (21) alla Roma: oggi il club giallorosso e Juventus sigleranno i contratti dopo l’intesa verbale di mercoledì scorso…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 7:30 – DOVBYK, SI STUDIA L’OFFERTA – Dopo aver strappato il sì di Artem Dovbyk (27), ora la Roma prepara la proposta al Girona: i giallorossi sembrano intenzionati a mettere sul piatto circa 30-32 milioni di euro più svariati bonus per accontentare gli spagnoli. (Il Tempo / Il Messaggero)

Ore 7:00 – DAHL IN VIAGGIO PER LA CAPITALE – Samuel Dahl (21) è in viaggio per Roma. Il terzino svedese arriverà a Fiumicino alle 10:25, poi svolgerà le visite mediche con i giallorossi.

IN AGGIORNAMENTO…

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!