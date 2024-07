RITIRO ROMA: Celik rientrato a Trigoria con un giorno di anticipo. Ok Smalling e Abraham, domani test col Tolosa (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Altra giornata di lavoro intenso a Trigoria con la Roma che è scesa anche oggi in campo per preparare al meglio l’inizio della stagione.

In gruppo i nazionali azzurri, rientrato a Trigoria anche Zeki Celik che ha deciso di rinunciare all’ultimo giorno di vacanza per tornare al allenarsi con i compagni. L’unico assente dunque resta Leandro Paredes.

Si sono allenati regolarmente anche Smalling e Abraham, che dunque dovrebbero scendere in campo domani pomeriggio, ore 18, contro il Tolosa nel test amichevole che si giocherà nel centro sportivo Fulvio Bernardini.

Qui sotto il video pubblicato dalla Roma sui social con alcuni spezzoni della seduta odierna.

✅ Venerdì di lavoro Bentornato, Zeki 🤝 Domani il test amichevole con il Tolosa 🇫🇷#ASRoma pic.twitter.com/so9QQrPuIx — AS Roma (@OfficialASRoma) July 26, 2024

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!