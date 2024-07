Juventus, batosta in amichevole col Norimberga. Motta: “Soulè mi ha chiesto di non giocare, mi sembra lo cosa giusta”

AS ROMA NEWS – Pesante kappaò della Juventus in amichevole, battuta per 3 a 0 sul campo del Norimberga.

Apre le marcature il gol di Jander al 19′, nel finale i bianconeri sbandano e incassano il raddoppio di Forkel e il tris di Janisch. Vlahovic ha sbagliato un rigore.

Thiago Motta nel post partita ha commentato così l’assenza di Soulè: “Ne ha parlato ieri, mi ha chiesto oggi di non giocare, mi sembra la cosa giusta“.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!