E’ il giorno di Soulè alla Roma: oggi la fumata bianca, De Rossi lo aspetta a Trigoria

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – E’ il giorno di Dahl, ma soprattutto di Matias Soulè. Il primo sbarcherà questa mattina a Roma, ma il secondo potrebbe seguirlo nel breve giro di qualche ora.

Stando a quanto riferisce Fabrizio Romano su X proprio in questi minuti, quella di oggi è la giornata chiave per perfezionare l’accordo tra Roma e Juventus e permettere al calciatore di lasciare il ritiro dei bianconeri e volare da De Rossi.

“Non è ancora tempo per il comunicato ufficiale, ma è il giorno giusto per completare gli accordi dopo l’intesa verbale raggiunta nella giornata di mercoledì”, scrive l’esperto di mercato sui social.

🟡🔴🇦🇷 Today is the day for Matias Soulé to AS Roma.

Not time for official statement yet but key day to complete the deal after verbal agreement revealed on Wednesday. ⤵️ https://t.co/sIWwutLaZL

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2024