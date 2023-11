Cherubini non basta alla Roma Primavera: la Juventus vince in rimonta a Trigoria con due rigori di Vacca

AS ROMA NEWS – Sconfitta pesante per la Primavera giallorossa che questa mattina al centro sportivo di Trigoria è stata battuta in rimonta dalla Juventus per 2 a 1.

Partita vivace, che si sblocca nel primo tempo grazie a capitan Cherubini, anche oggi tra i migliori in campo: bella combinazione a sinistra con Mannini, il 7 giallorosso si accentra e lascia partire un gran destro sul primo palo che non dà scampo a Vinarcik.

Nella ripresa traversa clamorosa di Pisilli, i bianconeri si salvano e poi a un quarto d’ora dalla fine trovano il gol del pari con Vacca, a segno su rigore dopo un fallo di mano di Ienco.

Poi è Golic a commette fallo in area, trattenendo Crapisto dopo essere stato saltato dal diretto avversario: altro penalty e altra esecuzione perfetta di Vacca per il sorpasso inaspettato dei bianconeri. Nei minuti finali la Roma ci prova, ma l’espulsione di Ienco per doppio giallo rende ancora più complicato il compito dei giallorossi, che incassano una sconfitta immeritata.

Giallorossi.net – G. Pinoli

IL TABELLINO DEL MATCH

ROMA (4-3-3): Marin; D’Alessio, Keramitsis, Golic (85′ Bolzan), Oliveras (63′ Ienco); Pisilli, Vetkal, Mannini (78′ Graziani); Guerrero (46′ Marazzotti) (78′ Nardozi), Mlakar, Cherubini.

A disp.: Razumejevs, Plaia, Cichella, Ivkovic, Feola, Nardin.

All. Federico Guidi

JUVENTUS (3-4-2-1): Vinarcik; Martinez, Bassino, Puche; Savio (55′ Firman), Ripani, Ngana, Pagnucco (55′ Grosso); Vacca, Scienza; Pugno (70′ Crapisto).

A disp.: Fuscaldo, Domanico, Biggi, Turco, Giorgi, Scarpetta, Owusu, Sosna.

All. Paolo Montero