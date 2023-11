Smalling, risonanza magnetica a Villa Stuart: il rientro è più lontano

NOTIZIE AS ROMA – Dalla speranza di un ritorno in campo imminente di qualche giorno fa, alla doccia fredda di queste ultime ore: il calvario di Smalling continua a tenere banco a Trigoria e sui giornali.

Il rientro del difensore inglese è sempre più lontano, titola oggi Il Messaggero. L’ex Manchester United non riesce ad uscire dal tunnel in cui si è infilato dall’inizio di questa tormentata stagione per via di una condropatia al tendine rotuleo.

Ogni volta che il calciatore cerca di aumentare i carichi di lavoro, tornando in gruppo, avverte dolore. Un fastidio tale da impedirgli, a suo dire, di poter scendere in campo. A rendere tutto più complicato è la sua volontà di non assumere farmaci antinfiammatori e antidolorifici.

Da qui lo stallo. Dopo il consulto di qualche giorno fa a Londra con il chirurgo Andy Williams che ha scongiurato l’ipotesi di un intervento chirurgico, ieri Smalling si è recato nuovamente a Villa Stuart per sottoporsi a una risonanza magnetica. La strada che il difensore centrale continuerà a seguire è quella tracciata in precedenza dallo staff medico giallorosso. Il rientro in campo però non sembra affatto imminente.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport