Mourinho sceglie un 3-5-2 offensivo, c’è El Shaarawy con Dybala e Lukaku

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Per provare a battere il Lecce Josè Mourinho conferma il 3-5-2 dandogli però una spruzzata di novità sulle fasce: la scelta per la sinistra infatti dovrebbe ricadere su Stephan El Shaarawy, una mossa che renderebbe la formazione più votata all’attacco.

In difesa, considerate le assenze, scontata la conferma del terzetto formato da Mancini, Llorente e Ndkicka. A centrocampo, squalificato Paredes, tocca a Cristante prendersi la cabina di regia. Da intermedi agiranno Bove e Aouar, con Renato Sanches pronto a subentrare nella ripresa.

Sulle fasce, come detto, Mou ha scelto il Faraone per la corsia sinistra, preferendolo al deludente Zalewski. A destra invece riecco Karsdorp, lasciato a sorpresa fuori nel match perso contro l’Inter a favore del misterioso Kristensen.

In attacco Dybala partirà con ogni probabilità dal primo minuto al fianco di Lukaku. Azmoun e Belotti sono pronti a subentrare nella ripresa, considerato che l’argentino non avrà più di un’ora di autonomia nelle gambe.

