E Mou la Champions

AS ROMA NEWS – La vigilia di Roma-Lecce è stata caratterizzata dalle bordate che Josè Mourinho è tornato a sferrare contro i suoi “nemici”, colpendo duro la Lega di Serie A (“Non sanno cosa significa giocare dopo 3 giorni, o lo sanno e fanno finta di non sapere”) e non lesinando critiche alla società (“Sono sempre io che devo parlare delle stesse cose e magari non dovrei farlo“).

Se sia la solita strategia del “noi contro tutti” o una presa di coscienza del fatto di essere già stato scaricato dal club (il tema rinnovo non è stato ancora sfiorato con i Friedkin) è impossibile saperlo. E forse poco importa. Perché alla fine quello conta davvero sono i risultati sul campo: una Roma vincente allontana le critiche e porta serenità nell’ambiente.

Per questo sarà indispensabile tornare subito a guadagnarsi i tre punti dopo il brutto ko di San Siro. All’Olimpico arriva il Lecce e la situazione si capovolge: ad aver giocato in mezzo alla settimana stavolta sono stati i salentini, eliminati in casa dal Parma in Coppa Italia. Contro i ducali D’Aversa ha operato un robusto turn-over, pagando a caro prezzo la scelta, ma l’impegno avrà comunque lasciato qualche scoria.

La Roma invece arriva alla partita di questo pomeriggio, ore 18, avendo finalmente avuto a disposizione una settimana intera per prepararsi al meglio alla sfida. Mourinho, fra l’altro, ritrova due pezzi importanti della rosa, anche se ancora a mezzo servizio: Renato Sanches e Dybala sono clinicamente guariti e possono giocare, anche se non avranno di certo i novanta minuti nelle gambe.

Battere il Lecce è un obbligo per la Roma, che di passi falsi in campionato ne ha già commessi a sufficienza. Le sconfitte di Lazio, Milan e Atalanta nel weekend sono ottime notizie per i giallorossi, che dovranno approfittarne per riaccendere la corsa Champions. Perchè il quarto posto resta la stella polare di questa stagione. Pensare anche solo di sfuggita che il discorso campionato possa essere già archiviato a inizio novembre è un pericolo da cui è bene tenersi molto distanti.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini