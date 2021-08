Chi conosce meglio i compagni di squadra? Pellegrini sfida El Shaarawy, e a vincere è… (VIDEO)

NOTIZIE AS ROMA – La Roma attraverso il proprio profilo Instagram ufficiale ha postato un video in cui è andata in scena una sfida tutta particolare tra Lorenzo Pellegrini e Stephan El Shaarawy.

I due giocatori giallorossi non si sono affrontati sul terreno di gioco, ma sui social network. La sfida infatti consisteva nel capire chi dei due conoscesse meglio il gruppo giallorosso, attraverso l’identificazione dei compagni tramite alcune fotografie.

Alla fine a trionfare per 10 a 8 tra i due giocatori è il capitano giallorosso Pellegrini. Questo il video della divertente sfida dei due.