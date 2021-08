Dzeko, contatti tra l’agente del bosniaco e l’Inter. La Roma ripensa a Belotti

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’Inter si inizia a muovere sul mercato per individuare un giocatore per sostituire Lukaku. L’attaccante belga si appresta a lasciare Milano per trasferirsi al Chelsea e il club nerazzurro sta lavorando per individuare il suo sostituto.

Stando a quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira su Twitter, l’Inter starebbe pensando a Edin Dzeko. Il giornata ci sarebbero stati dei contatti tra la società e l’agente del bosniaco.

Nel frattempo la Roma ripensa a Belotti: il Torino continua ad attendere una risposta dal capitano granata campione d’Europa. Il club piemontese, secondo quanto riportato dal giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà, avrebbe messo l’attaccante alle strette e Juric vuole sapere se potrà contare o meno sul suo numero nove.

Il Torino ha dato a Belotti 48-72 ore per una risposta, altrimenti si cercherà una soluzione sul mercato. Su di lui, in caso di partenza di Edin Dzeko, è forte l’interesse della Roma, ma anche dell’Atalanta, che potrebbe perdere Zapata.