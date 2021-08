C’è il Betis, Mou prova la vera Roma

AS ROMA NEWS – Prove di Roma. Di vera Roma, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina). O almeno di quella che, aspettando notizie dal mercato, appare la più simile a quella che debutterà in Conference League il 19 agosto.

Questa sera alle 22 Dzeko e compagni affrontano il Betis per la Unbeatables Cup, in programma al Benito Villamarin. La squadra è arrivata a Siviglia ieri, dopo tre ore di viaggio in pullman, ha lasciato il Portogallo non prima di una cena a base di sushi a Portimao. Mourinho avrà per la prima volta a disposizione sia Cristante che Shomurodov, ma difficilmente partiranno dal primo minuto.

L’idea è quella di inserirli a partita in corso e iniziare a capire se ciò che ha in mente, può avere un seguito sul campo. Bryan, in assenza di un regista ormai atteso nel rush-finale del mercato, tornerà all’antico. Nel ruolo nel quale esordì con il Milan e cercò la consacrazione al Benfica. Non andò benissimo, tant’è vero che il salto di qualità lo fece all’Atalanta come incursore/trequartista. Ora ci riprova, più maturo e completo, portando in dote il titolo di campione d’Europa. Il suo potrebbe anche essere un esperimento ad interim, ma adesso poco importa.

La curiosità però è tutta per Shomurodov. L’uzbeko può diventare il jolly dello Special One. Seconda punta in un 4-4-2, esterno mancino nel 4-2-3-1, capace sia di sfruttare gli spazi in profondità che regalare quella copertura difensiva sul terzino. Se Eldor capisce di doversi sacrificare nei rientri, avrà più spazio di altri.

Fonte: Il Messaggero