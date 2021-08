Pinto vende il giovane Podgoreanu in attesa di piazzare gli esuberi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – In attesa di riuscire a cedere qualche esubero “pesante” Tiago Pinto sta per cedere a titolo definitivo un giovane della Primavera che non sembra destinato a trovare spazio nella Roma dei grandi.

Si trata di Suf Podgoreanu, 19 anni, attaccante esterno arrivato dalle giovanili del Maccaibi Haifa lo scorso mercato e già destinato a salutare la Capitale. Stando a quanto rivela l’edizione odierna de Il Tempo (E. Zotti), sull’israeliano c’è il forte interesse dello Spezia e di alcuni club inglesi.

La Roma non sembra intenzionata ad aspettare Podgoreanu, dato che il calciatore sarà ceduto a titolo definitivo e non con le consuete formule del prestito. Restando in tema di mercato in uscita, non ci sono altre novità: a Trigoria non è ancora arrivata un’offerta per Nzonzi e Pastore, ma sui due giocatori resta vivo l’interesse dell’Al Rayann.

Prima di trattare con la Roma i qatarioti voglio studiare la situazione con gli agenti dei giocatori, per capire se esistono margini per portare avanti le due operazioni. In standby anche la cessione di Florenzi: sul terzino c’è il Siviglia, che però potrebbe essere costretto ad attendere gli ultimi giorni di mercato. Prima di cercare rinforzi gli andalusi hanno bisogno di vendere.

Fonte: Il Tempo