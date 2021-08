Via al valzer degli attaccanti: con Dzeko all’Inter e Messi al PSG, può arrivare Icardi alla Roma

AS ROMA CALCIOMERCATO NOTIZIE – Un effetto domino lungo tutta Europa. Il grande valzer degli attaccanti sta per partire, e può coinvolgere anche la Roma.

L’affare in dirittura è quello di Lionel Messi al PSG, dopo che il Barcellona ha dovuto dire addio al suo campione contro la sua volontà. Ma a stretto giro di posta potrebbe consumarsi anche un altro grande affare, quello che porterà Romelu Lukaku al Chelsea per circa 120 milioni di euro.

A quel punto l’effetto domino avrebbe ripercussioni pesanti anche in Italia: i nerazzurri dovrebbero per forza tornare sul mercato per trovare un nuovo centravanti di peso da regalare a Inzaghi, ma non sarà facile. Perchè la prima scelta dell’allenatore è Dusan Vlahovic, che però la Fiorentina ha deciso di non cedere.

Per l’attacco dell’Inter restano dunque in corsa al momento solo due nomi: quelli di Duvan Zapata e di Edin Dzeko. Per il primo i nerazzurri dovrebbero mettere pesantemente mano al portafogli, spendendo non meno di 40 milioni di euro. Per questo resta possibile la candidatura di Dzeko, prendibile quasi gratis dalla Roma, ma che richiederebbe uno stipendio più sostanzioso per due anni di contratto.

Se l’Inter dovesse decidere di fiondarsi su Dzeko, rinviando l’investimento per il centravanti a tra un paio di anni, per la Roma a quel punto si riaprirebbe seriamente ogni discorso con Mauro Icardi, che con l’arrivo di Messi al PSG sarà ancora di più una riserva di lusso.

Fonti: Corriere della Sera / La Repubblica / Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport