PASTORE: “Vedremo se ci saranno buone opportunità per lasciare la Roma, altrimenti sarà per gennaio”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Torna a parlare Javier Pastore, che si concede al portale sofoot.com per raccontarsi e, soprattutto, ricordare i tempi del Paris Saint Germain. Queste le dichiarazioni del Flaco:

Ricordi il tuo primo tunnel al PSG in una partita ufficiale?

(Ride.) No, davvero no. Contro chi era?

È stato contro il Differdange, in Lussemburgo, nell’agosto 2011, durante la tua prima uscita ufficiale in Europa League…

Eh sì! Loro avevano la maglia rossa, credo. Forse è stato il loro numero 9 a subirlo, giusto?

Quella notte ne hai fatti diversi. Tra cui due a Philippe Lebresne, numero 22, che ci ha raccontato : “Non è mai un piacere subire un tunnel, ma quando è Pastore a fartelo è quasi un motivo d’orgoglio” . Da dove nasce la passione per questo gesto tecnico?

È un gesto che amo. In termini di gioco, è l’ideale per uscire dal pressing dell’avversario. Nella mia carriera l’ho fatto tanto e continuo ancora. Quando ero piccolo, quando giocavo con mio fratello e altri membri della mia famiglia, questo gesto mi piaceva già e ho avuto la fortuna di poterlo fare durante tutta la mia carriera.

Dieci anni fa hai firmato per il Paris Saint-Germain. Ricordi quel giorno?

È stata una giornata eccezionale. Al mattino avevamo tempo libero per passeggiare e avevamo percorso con mio padre l’Avenue des Champs-Élysées. A mezzogiorno avevamo mangiato in un ristorante all’angolo, non lontano dalla grande farmacia. Mio padre ha insistito per sapere se questa scelta fosse quella giusta per me. Se era quello che volevo. Sinceramente non potevo dire di no: già, mentre mangiavamo c’era l’Arco di Trionfo proprio davanti a noi! Nel pomeriggio è stata la volta delle visite mediche. Non so perché, ma ho deciso di fare uno scherzo al mio agente e alla persona che ha lavorato con lui che non c’era. Gli ho fatto credere che i miei esami erano disastrosi, che i medici erano seri e che inoltre, non parlando la lingua, ero totalmente disorientato. Li ho lasciati così per due ore prima di confessargli finalmente che era uno scherzo e che tutto era andato bene. Ero molto giovane e un po’ incosciente credo. Poi ho firmato il contratto in hotel con Leonardo e Nasser. Durante la notte, ho chiamato tutta la mia famiglia in Argentina per dar loro la notizia.

Quando sei arrivato al PSG, eri il trasferimento più costoso della storia del campionato francese (43 milioni di euro) fino ad allora, la punta di diamante del progetto dei nuovi azionisti del PSG. Cosa ti ha convinto a firmare?

Ci sono stati molti fattori diversi che mi hanno motivato a venire al Paris Saint-Germain. Il primo è stato Leonardo. Per un mese e mezzo mi ha chiamato tutti i giorni al telefono per raccontarmi della società, del progetto, dei giocatori che voleva portare… È semplice: ho fatto tutta la Copa América 2011 svegliandomi con i suoi messaggi. Ha funzionato perché più tempo passava, più volevo venire. Dopo la Coppa, sono andato in vacanza con mia moglie e stavamo valutando le mie opzioni. Abbiamo soppesato i pro e i contro, lei mi ha detto: “È vero che è bella, ma anche altre destinazioni…” eccetera. Il terzo giorno delle vacanze mi sono svegliato alle 4 del mattino: ho fatto un sogno in cui stavamo camminando entrambi ai piedi della Torre Eiffel. L’ho detto a mia moglie che mi ha risposto: “Senti, se hai questo tipo di sogni è perché vuoi andarci” . Lo stesso giorno ho detto subito al mio agente di fare di tutto per giocare a Parigi.

Sogni spesso?

Sì. Molte delle scelte della mia carriera o delle azioni che ho intrapreso in campo si sono materializzate da un sogno che ho fatto la notte prima della partita. Quando sognavo di segnare il giorno prima di una partita, mi svegliavo inviando alla mia famiglia un messaggio che diceva: “Guarda la partita oggi, perché segnerò”. E spesso dopo è successo.

Cosa ti passava per la testa quando eri nel Parc des Princes? Era diverso dagli altri stadi?

I primi mesi, francamente, non avevo sentito molta differenza. E poi, nel tempo, è diventato magico. Non potevo fare a meno di ascoltare il Parc in campo, ed era lo stesso quando ero in panchina. Quando il secondo tempo è appena iniziato e i tifosi stanno già cantando il tuo nome per farti entrare, è fantastico. Ho passato sette anni a Parigi, più che in qualsiasi altro club, e quello che ho creato qui, non l’ho mai trovato altrove.

In tutta la tua carriera a Parigi, non sei mai stato il giocatore con le migliori statistiche. D’altronde sei sempre stato uno dei più apprezzati dal pubblico. Come lo spieghi?

È difficile da spiegare. Io stesso, quando faccio il bilancio dei miei sette anni a Parigi, faccio fatica a dire a me stesso di aver fatto grandi cose. Ma l’amore che i tifosi mi hanno dato allo stadio o per strada è qualcosa di eccezionale. L’amore è nato non appena sono arrivato nel 2011, e forse dopo il mio arrivo è stato più facile per altri giocatori entrare nel club. Perché altri giocatori prima di me si erano rifiutati di venire. Forse essere il primo ha contribuito a crearlo.

Nel calcio attuale, il posto occupato dalle statistiche è troppo importante rispetto allo spettacolo e al piacere?

Sì, ma non è una cosa nuova. Gradualmente il calcio è cambiato. Vedere Zidane o Ronaldinho allo stadio è stata una delle cose più belle della vita. Al fischio finale, non ci importava se Zidane avesse segnato o fornito un assist. Ci rimaneva in testa il suo modo di toccare la palla, di muoversi, ecco cosa ti fa amare il giocatore.

Per El Pais nel 2017, hai spiegato di aver passato la vita a guardare ciò che accade intorno a te. Puoi farci un esempio?

Guardo costantemente dove sono posizionati i miei compagni di squadra in modo che anche prima di riavere la palla so già a chi dovrei darla. Se so già chi è solo, posso passare la palla direttamente a lui. Se è troppo complicato, cerco quale altro dei miei compagni sarà in grado di dargli la palla nelle migliori condizioni. La penso sempre così, è il mio gioco, cerco sempre di far giocare meglio i miei compagni, è questo che mi rende felice e che a mia volta mi fa giocare bene.

È lo stesso nella vita di tutti i giorni?

La stessa cosa. A volte mia moglie mi dice che sono malato. Quando torno a casa, controllo per vedere se tutto è al suo posto. In macchina è lo stesso. Non posso limitarmi a guardare davanti a me: vedo se la macchina dietro di me è ben piazzata, se quella in lontananza non ha frenato prima, anticipo tutto… sono così da quando ero piccolo. Quando avevo 5-6 anni, gli insegnanti di scuola dissero a mio padre: “Porta tuo figlio a fare qualche provino per i club sportivi, perché è impressionante. Guarda tutto, fa le cose prima che tu glielo chieda, prova sempre cose nuove… ” E non solo nello sport.

Quando fai la tua corsa contro il Chelsea in Champions League nell’aprile 2014 (3-1), cosa vedi?

Ci sono un sacco di cose nella mia testa. È molto diverso da quando guardi l’azione a freddo, in TV. Al momento, non pensi a che palleggio farai, se devi andare a destra, a sinistra. Improvvisi. E lo vedi quando devo festeggiare il gol: mi vedi andare a destra, poi a sinistra, solo per essere beccato dai miei compagni. E francamente, se potessi tornare indietro e rifare la mia celebrazione, mi precipiterei oltre la curva Auteuil. Ancora oggi mi chiedo perché non sono andato… Penso che siccome non sapevo cosa fare, sono andato istintivamente dove si trovava la mia famiglia. Ma è un’azione che rimarrà sempre nella mia testa.

Hai conosciuto Antoine Kombouaré, Carlo Ancelotti, Laurent Blanc e Unai Emery al Paris Saint-Germain. Quattro allenatori, quattro diverse visioni del calcio, quattro diversi rapporti con te. Quale di questi allenatori ti ha capito meglio?

Onestamente, ho imparato dai quattro. Gli anni trascorsi con Laurent Blanc sono stati forse i migliori per me. Ero molto bravo fisicamente e mi sono divertito molto. Ma ripeto, tutto mi ha portato. Kombouaré è stato decisivo quando sono arrivato a Parigi: non parlavo la lingua, ma è stato sempre dietro di me per i primi sei mesi, ha cercato di parlarmi in spagnolo… È stato fantastico lavorare con lui ed è un vero rammarico di non aver potuto finire la stagione(Kombouaré è stato sostituito da Carlo Ancelotti nella pausa invernale, ndr) . Eravamo primi in quel momento, avevamo iniziato molto bene il campionato e personalmente volevo che finisse la stagione perché se lo meritava. Poi, con Ancelotti, è stato fantastico evolversi con un allenatore così grande. Anche se non mi ha usato a centrocampo, nella posizione che amo nel numero 10, mi ha fatto evolvere sulla fascia e questo non mi ha impedito ad esempio di segnare contro il Barcellona in Champions League al Camp Nou (in aprile 2013, 1-1).

Collettivamente durante questi sette anni, ci sono stati anche momenti più difficili. Come hai reagito durante il famoso 3-5-2 di Laurent Blanc al Manchester City in C1?

Sono scelte dove pensa l’allenatore, così facendo, contrastando la squadra avversaria e costringendola a giocare contro natura. A volte funziona, a volte no. Onestamente è difficile perché queste sono stagioni in cui la Champions è l’obiettivo numero uno, in cui si lavora, per vivere e vincere questi momenti. Personalmente, quando ha annunciato il sistema, non mi ha sorpreso. Anche perché non ho iniziato io, quindi ovviamente presti un po’ meno attenzione. Ma hai capito subito che era una scelta fatta per rafforzare il centrocampista e impedire al City di giocare in una zona che ama. Dopo, ognuno potrebbe pensare in modo diverso.

E poi c’è questo Barça-PSG nel 2017 a cui non hai partecipato… Sei frustrato per non aver potuto aiutare la squadra?

Ricordo di aver avuto un infortunio al polpaccio ed è stata una corsa contro il tempo per rimettermi in forma e giocare quella partita. Mi ero allenato normalmente tutta la settimana con la squadra, quindi ho avuto le mie possibilità di iniziare. Il giorno della partita, Emery mi chiama nella sua stanza e parliamo. Mi chiede: “Come ti senti? » Gli rispondo: « Mi sento bene, allenatore ». Poi mi ha detto che giocherò, che difendiamo, ma che con me potremo contrattaccare perché potrei giocare velocemente in avanti per trovare Cavani nello spazio. In questo modo, se segnavamo un gol, era finita. Poi torno nella mia stanza, chiamo tutta la mia famiglia perché ero molto felice di giocare. E poi finalmente, quando annuncia la squadra, io non gioco. Deve aver cambiato i suoi piani nel pomeriggio. Lì non si poteva perdere 5-0, e alla fine, beh… L’arbitro ha contribuito a realizzarlo, ma era un risultato proibito. Quando la partita è finita, negli spogliatoi c’era un’atmosfera di morte. Nessuno parlava, tutti avevano la testa bassa. Non potevamo guardarci negli occhi. Era brutto.

Qualche settimana fa ti sei riunito con i tuoi ex compagni di squadra del Paris Saint-Germain al matrimonio di Marco Verratti. C’erano in particolare Salvatore Sirigu, Ezequiel Lavezzi e Zlatan Ibrahimović. Ha riportato alla mente ricordi?

Ovviamente, poiché il gruppo che avevamo formato in questo periodo, nessuno di noi lo trovava altrove. Siamo rimasti ottimi amici, parliamo tutto il tempo. Ci siamo divertiti dentro e fuori dal campo. Abbiamo cenato con le famiglie, i bambini tutto il tempo. Anche io, che all’epoca avevo 22 o 23 anni, sono stato invitato quando Ibra, Maxwell o Thiago Motta hanno fatto qualcosa con le famiglie.

Immaginiamo che Ezequiel Lavezzi abbia avuto un ruolo importante nel consolidare questo gruppo…

È stato il primo giocatore a volere che tutta la squadra vivesse insieme. Con i francesi parlava molto, anche se non parlava bene, faceva di tutto per farsi capire o per far ridere… È stato lui ad aprire davvero la porta a tutti per parlarsi. Anche quando se ne andò, le abitudini che si erano stabilite con lui rimasero. Non appena un giocatore è arrivato al club, è stato invitato a mangiare. E questo ha fatto la differenza nell’integrazione. Ho molti aneddoti con Lavezzi la sera, ma non molti che posso raccontare (Ride.) Ride sempre, ed è stato lui a organizzare feste o feste in maschera prima di Halloween. . Egli ha detto :”Ok, oggi abbiamo vinto e domani per Halloween organizzo una festa in casa così possiamo mangiare qualcosa insieme.” Chi non viene travestito, non torna! ” Normalmente, in un club come questo, non lo è. Perché spesso c’è molto ego, perché i rapporti tra i giocatori non sono così. A Parigi non è stato così. Anche le nostre donne andavano molto d’accordo. Per farti un esempio, per un mese siamo stati in undici famiglie in una casa di Ibiza. Undici famiglie con bambini, immagina! Beh, devo ammettere che per i pasti e per gestire i piccoli e piccoli, è stato un po’ complicato (ride).

Trovi che il club sia cambiato tra il tuo arrivo nel 2011 e il momento in cui te ne sei andato, alla fine della stagione 2017/2018, esercizio che aveva visto sbarcare Neymar e Mbappé?

Non era più lo stesso club in cui il PSG continuava a migliorare. Quando sono venuta a Parigi per il matrimonio di Marco, ho passato una mattinata al Camp des Loges e la cosa fantastica è che ci sono molte persone che hanno iniziato nel 2011 o anche molto prima che lo sono ancora. Oggi ci sono solo “top player”, ma quello che mi ha reso felice è che i rapporti tra i giocatori o anche con lo staff sono ancora molto buoni.

Quando suonavi a Parigi, c’erano degli angoli che apprezzavi particolarmente?

Dipende dai periodi. Prima della nascita dei miei figli, con mia moglie – con cui ero fidanzato – ci piaceva molto andare all’opera, scoprire la città ei luoghi tipici. Non solo la top 10 che digiti su Internet dove hai la Torre Eiffel, l’Arco di Trionfo ecc. Ci è piaciuto molto fare una passeggiata a Saint-Germain des Prés, andare a Versailles, ci sono posti fantastici. Quando abbiamo avuto i bambini, era un po’ diverso, era più Disney (ride). E poi, ogni persona della mia famiglia in Argentina voleva venire a visitare e scoprire Parigi per dieci-quindici giorni. Quindi stavamo preparando tutto in modo che potessero vedere il più possibile. Tra sette anni, immagina… Parigi è una tappa obbligata per gli argentini che vengono in Europa.

Qual è la tua valutazione dei tuoi sette anni a Parigi?

Ogni volta che ne parlo con mia moglie, su una scala da 1 a 100, Parigi era 100. Ho fatto tutto lì: sportivamente, sono arrivato in un club che voleva raggiungere un livello che era quello che possiede oggi. Ho fatto parte di questo progetto, per aiutarlo ad arrivarci e ne sono orgoglioso. Poi, a livello personale, sono migliorato molto, ho vinto tanti titoli, ho potuto giocare con la squadra argentina. E a livello umano, mi sono sposata qui, i miei due figli sono nati lì… Parigi è la mia seconda casa. Dopo l’Argentina. Dall’esterno, la gente può dire che non è 100/100 perché ho avuto momenti difficili, infortuni o altro… Ma non per me.

I leader parigini hanno suggerito di porre fine alla tua carriera al PSG in passato. Lo consideri ancora oggi?

Non lo so… Quando ho lasciato il club, la dirigenza mi ha offerto un contratto quinquennale e volevano che chiudessi la mia carriera al PSG. Ero molto orgoglioso della loro disponibilità a vedermi restare, ma a quel punto volevo giocare di più perché la concorrenza era troppo forte. C’erano Neymar, Mbappé, Di María, Cavani… e sapevo che il mio tempo di gioco e le possibilità di giocare non erano le stesse degli anni precedenti. Tornare in un locale del genere sarebbe per forza bellissimo… proverò a sognare stanotte per vedere cosa succede dopo! (Ride.)

Sul futuro alla Roma.

Vedremo se troverò buone opzioni per lasciare il club, altrimenti sarà per gennaio. Non è facile dopo un anno e mezzo di Covid per i club…

Fonte: sofoot.com