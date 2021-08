Dzeko, ore calde per il suo futuro: l’Inter contatta di nuovo l’agente, ma la Roma…

AS ROMA NEWS – Il nome di Edin Dzeko sembra restare caldo in queste ore, con l’Inter che sta per salutare Lukaku, diretto al Chelsea (accordo quasi fatto raggiunto per circa 115 milioni), e pensa al sostituto del calciatore belga.

In ballo sembrano esserci due nomi su tutti: il primo è quello di Duvan Zapata, 30 anni, centravanti dell’Atalanta che i nerazzurri hanno già bloccato, avendo in mano l’accordo totale col calciatore ma anche una bozza di intesa con i bergamaschi. Ma il colombiano non sarà l’unico attaccante che arriverà alla corte di Inzaghi.

Il secondo obiettivo dell’Inter è, appunto, Edin Dzeko. L’Inter infatti nelle ultime ore ha di nuovo contattato l’agente del bosniaco per capire le sue intenzioni. Nel frattempo poi gli intermediari hanno sondato la Roma per capire se i giallorossi sono disposti a lasciarlo partire a costo zero, dato che l’Inter non sembra intenzionata a pagare il cartellino del 35enne.

In tutto questo c’è la Roma, che sta riflettendo sul da farsi: i giallorossi, a poco più di dieci giorni dall’inizio della stagione, si ritroverebbero senza centravanti titolare e dovrebbero tornare di corsa sul mercato per trovare un sostituto. Al momento dunque l’affare appare molto complicato. Qualora l’Inter non dovesse avere il via libera da Tiago Pinto, potrebbero virare su Scamacca. Situazione da monitorare, seguiranno aggiornamenti.

Giallorossi.net – G. Pinoli