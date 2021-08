CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo sabato 7 agosto sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 13:00 – Lukaku a un passo dal Chelsea, l’Inter ha già un accordo totale con Zapata e di massima con l’Atalanta. A riferirlo in questi minuti è Alfredo Pedullà. Si allontana dunque l’ipotesi Dzeko (35) in nerazzurro.

Ore 10:30 – Per Florenzi (30) è ancora in piedi la pista Siviglia, e non si esclude anche uno scambio alla pari con Nemanja Gudelj (29), centrocampista classe ’91 il cui contratto scade nel 2023. (Il Tempo – Il Romanista)

Ore 9:40 – Resta in piedi l’ipotesi Icardi (28) per la Roma nel caso in cui Dzeko finisse all’Inter: l’attaccante argentino potrebbe lasciare davvero il PSG ora che è prossimo l’arrivo di Messi. (Corriere della Sera)

Ore 9:00 – Per il centrocampo della Roma restano in corsa sia Anguissa (24) del Fulham che Delaney (29) del Borussia Dortmund, ma anche Damsgaard (21) della Sampdoria, un’idea lanciata da Ferrero ma che potrebbe essere favorita dagli sgravi fiscali legati al decreto crescita per i trasferimenti in Italia. (Corriere dello Sport)

Ore 8:40 – Sta per salutare Suf Podgoreanu (19): il giovane attaccante della Primavera lascerà la Roma a titolo definitivo. Sull’ala ci sono sia lo Spezia che diversi club inglesi. (Il Tempo)

Seguono aggiornamenti…