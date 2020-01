Chi si rivede: Iturbe torna in Italia, giocherà col Genoa

ITURBE AL GENOA IN PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO A 4 MILIONI – Chi si rivede. Manuel Iturbe, pallino di Walter Sabatini che il ds portò a Roma diversi estati fa pagandolo una barca di soli, sta tornando in serie A.

Dopo il flop con la maglia giallorossa, l’attaccante paraguaiano avrà una nuova occasione: il Genoa infatti ha deciso di puntare di nuovo su di lui. Iturbe, riferisce Sky Sport, finirà in rossoblu con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni. Un’inezia rispetto ai quasi 25 milioni di euro che la Roma pagò nel luglio del 2014 per strapparlo al Verona.

L’attaccante mancino non ha convinto nemmeno nel campionato messicano, e quest’anno con la maglia del Pumas ha totalizzato 18 presenze e due gol. Il Genoa però ci crede e lo ha riportato in Italia, con la speranza che Iturbe possa rivivere la magica stagione che ebbe a Verona quando totalizzò 8 gol in 33 partite.

Redazione Giallorossi.net