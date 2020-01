CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA IN TEMPO REALE – Tutte le notizie di mercato minuto per minuto di questo mercoledì 29 gennaio 2020 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 17:15 – La Roma sta riallacciando i contatti col Bayer per arrivare a Wendell (26), terzino sinistro che è sempre piaciuto ai giallorossi. (Sky Sport)

Ore 16:45 – Piccoli intoppi nel trasferimento di Gonzalo Villar (21), Petrachi al lavoro per risolvere le complicazioni…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 11:45 – Alessandro Florenzi (28) va al Valencia ma sarà solo un prestito secco fino a giugno. (Gianlucadimarzio.com)

Ore 11:00 – L’agente di Florenzi (28) è a Trigoria: si discutono i dettagli per il trasferimento al Valencia. Ore decisive, il terzino è a un passo dall’addio.

Ore 10:30 – Non è ancora sfumata del tutto la pista Pedro (32): la Roma sta pensando di prenderlo a prescindere dall’affare Perez, ma il suo arrivo deve essere per forza a costo zero. (Leggo)

Ore 10:10 – Il ritorno di El Shaarawy (27) alla Roma è possibile ma soltanto a giugno. (Leggo)

Ore 10:00 – Visite mediche in corso per i due prossimi acquisti della Roma, Gonzalo Villar (21) e Carles Perez (21). Nel pomeriggio è attesa l’ufficialità.

Ore 9:30 – La Roma aspetta una risposta da Rafael (34) per lasciar partire Fuzato in prestito al Vitoria Stubal. (Il Tempo)

Seguono aggiornamenti…