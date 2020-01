Florenzi va al Valencia, ma è solo un arrivederci: accordo per un prestito secco fino a giugno

ULTIME AS ROMA – Colpo di scena nell’affare Florenzi: il giocatore andrà come previsto al Valencia, ma non si tratta di un trasferimento a titolo definitivo.

Stando infatti a quanto annunciato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il giocatore si trasferirà nella squadra spagnola solamente in prestito secco per 6 mesi.

Il giocatore tornerà quindi alla Roma nel mese di giugno.