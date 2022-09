Chiffi, disastro annunciato: grazia De Roon e non fischia un rigore su Zaniolo

AS ROMA NEWS – La direzione da parte di Chiffi di Roma-Atalanta è gravemente insufficiente per il modo in cui il fischietto si è subito posto in campo, ingaggiando la solita battaglia personale con Zaniolo e negando una serie di cartellini gialli apparsi evidenti.

Decisioni che hanno finito per far saltare i nervi ai giallorossi e al tecnico Josè Mourinho, trattenuto a fatica dai suoi collaboratori nel tentativo di evitargli guai peggiori dell’espulsione rimediata.

Se le decisione di non assegnare un rigore a Zaniolo per una trattenuta (reciproca) di Okoli può essere giustificata, appare invece evidente il penalty per la trattenuta plateale di Demiral al 22 giallorosso. Le ammonizioni mancate a De Roon poi sono gravissime, con l’arbitro che non applica il regolamento senza alcuna spiegazione logica.

Nel finale poi Chiffi si dimentica anche della regola del vantaggio, fermando un’azione dei giallorossi per ammonire un calciatore bergamasco in modo poco comprensibile. Insomma, la cronaca di un disastro annunciato visti i precedenti.

