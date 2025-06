Chivu verso l’Inter, il Parma pensa a De Rossi: contatti in corso

Con Cristian Chivu ormai sempre più vicino alla panchina dell’Inter dopo il no di Fabregas e del Como, il Parma si muove per trovare un nuovo allenatore. Il profilo cercato dalla dirigenza emiliana è chiaro: serve un tecnico giovane, determinato, con grinta e ambizione. Un’identità forte, in linea con i valori di una squadra che punta a restare stabilmente nella massima serie.

In cima alla lista delle prime valutazioni ci sono due nomi pesanti del calcio italiano: Alberto Gilardino e, soprattutto, Daniele De Rossi. Con l’ex allenatore della Roma, ancora stipendiato dai giallorossi, ci sono già stati dei contatti.

Entrambi i tecnici sono alla ricerca di una nuova occasione per ripartire. E Parma potrebbe rappresentare il contesto giusto: ambiente stimolante, società solida e una rosa con margini di crescita. Nelle prossime ore si attende la decisione del club emiliano, con la Roma spettatrice interessata.

Fonti: Gianlucadimarzio.com / alfredopedulla.com