CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 5 giugno 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 13:25 – Romano: “Forte interesse per Lucumì”

Jhon Lucumì (26), difensore colombiano del Bologna, è in cima alla lista delle preferenze di Gasperini per la difesa. Lo riferisce Fabrizio Romano… LEGGI LE INDISCREZIONI SU LUCUMI E LA ROMA

Ore 11:10 – Mijnans nel mirino, ma c’è anche il Bologna

La Roma vuole rinforzare il proprio centrocampo con un talento olandese: si tratta di Sven Mijnans (25) dell’AZ Alkmaar. La concorrenza del Bologna, però, potrebbe complicare le cose, con i rossoblù pronti a fare sul serio per portare a casa il giocatore. (Gazzetta dello Sport)

Ore 10:30 – Perri e Milinkovic-Savic se parte Svilar

Lucas Perri (27) del Lione e Vanjia Milinkovic-Savic (28) del Torino sono al momento i due possibili sostituti di Mile Svilar nel caso in cui il portiere dovesse lasciare Trigoria in estate. La Roma vorrebbe continuare con il belga, ma qualora dovessero arrivare offerte importanti potrebbe prenderle in considerazione.

Ore 8:40 – Svilar, c’è anche il Milan

Il Milan sta facendo il possibile per convincere Maignan a restare dov’è e rifiutare la corte del Chelsea, ma senza buon esito il Diavolo deve avere una soluzione alternativa. La pista attualmente più convincente porta a Mile Svilar (25), che riscuote un marcato gradimento da parte di Allegri. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:00 – Roma, caccia al difensore

Nella Roma resta centrale l’acquisto di un difensore centrale: piacciono l’argentino Balerdi (25) del Marsiglia ed il colombiano Lucumì (26) del Bologna, ma occhio anche a Koussounou (24) che Gasp ha avuto nella scorsa stagione a Bergamo. (Gazzetta dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…