Ci risiamo

AS ROMA NEWS – La Roma perde il secondo derby stagionale, una sconfitta brutta quanto pesante, perchè affossa il morale dei giallorossi e rilancia quello della Lazio, che ora si trova con cinque punti di vantaggio senza avere più il “problema” della coppa europea di mezzo.

Partita orribile quella di ieri per contenuti tecnici, e che ha ricalcato per sommi capi quella dell’andata: a decidere una stracittadina è ancora una volta una sciocchezza di Ibanez, che sembra soffrire maledettamente i derby. Nell’espulsione del brasiliano ci mette lo zampino anche Massa: il direttore di gara lo ammonisce frettolosamente dopo otto minuti di gioco per un fallo sulla trequarti avversaria che ha messo subito pressione sul giocatore.

Il brasiliano conferma i suoi limiti più mentali che tecnici: alla mezzora il difensore pensa bene di tentare un anticipo nella metà campo avversaria, ma sbaglia ll controllo, innescando la possibile ripartenza della Lazio ed è costretto a fare fallo. Stavolta il secondo giallo è d’obbligo, e la Roma resta in dieci con oltre un’ora di partita davanti gli occhi.

Il piano gara di Mourinho viene stravolto, e la Lazio lo capisce. Ma la Roma regge e chiude l’intervallo senza particolari affanni. Nella ripresa però la pressione della squadra di Sarri aumenta fino al gol del vantaggio di Zaccagni. Dalla panchina a quel punto si decidono a inserire Matic oltre che Abraham, cambio tardivo che ridà un minimo di sostanza a una squadra apparsa incapace di costruire un abbozzo di ripartenza.

La Lazio, ottenuto il vantaggio, sembra avere il braccino, e dopo pochi secondi la Roma trova l’inaspettato gol dell’1 a 1 che avrebbe potuto cambiare l’inerzia del match, ma il VAR cancella tutto per fuorigioco di Smalling. Foti le prova tutte, e fa entrare anche El Shaarawy e Solbakken, ma nessuno riesce a inventare la giocata giusta fino al fischio finale di Massa che condanna i giallorossi.

Il secondo derby stagionale perso è una mazzata dal punto di vista psicologico più che pratico: il quarto posto, ora occupato dal Milan, dista sempre un punto. L’Inter, terza, ancora tre. Teoricamente la corsa Champions resta apertissima. Il problema è la Roma, una squadra che conferma tutte le sue difficoltà, che viaggia a corrente alternata e riesce solo in parte a mascherare i propri limiti.

Piangersi addosso non serve a nulla. Ora l’unica cosa da fare è sfruttare queste due settimane di stop per ripulire la mente dalle scorie di questo derby e ricaricare al massimo le pile per l’ultima parte di stagione, che sarà decisiva. Nulla è perduto: la zona Champions è ancora lì, e c’è una Europa League da giocarsi, con la strada verso la finale che si è fatta più larga. Non ci sono alibi, ma solo la necessità di lavorare duro e dare tutto fino all’ultima goccia di sudore.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini