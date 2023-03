Contro la Sampdoria senza mezza difesa

NOTIZIE AS ROMA – Josè Mourinho avrà due settimane di tempo per pensare a come ovviare alle tantissime assenze in difesa che dovrà fronteggiare in vista di Roma-Sampdoria del prossimo 2 aprile.

Oltre a Kumbulla, che deve scontare un altro turno di squalifica, l’allenatore portoghese non potrà contare nemmeno su Ibanez e Mancini, il primo espulso nel derby, il secondo ammonito mentre era sotto diffida.

Restano solo Smalling e Llorente a disposizione di Mou, che deve valutare l’ipotesi di tornare alla difesa a quattro per la partita contro i doriani.

L’alternativa è confermare la difesa a tre facendo giocare uno tra Karsdorp e il turco Celik come braccetto di destra. Contro i doriani sarà assente anche Cristante, anche lui espulso nel finale convulso del derby: l’emergenza è completa.

