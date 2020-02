Ciao Ale, terzo capitano buttato a mare da Pallotta

AS ROMA NEWS – Ciao Alessandro, sei entrato a Trigoria a 11 anni e hai corso per 18 anni con la maglia della Roma. L’hai portata con passione e onore e ci hai lasciato con dignità. [..]

Ricordo il gol meraviglioso al Barcellona e quello che ti fece correre ad abbracciare la nonna sugli spalti, ricordo le tue lacrime all’addio dei due capitani Totti e De Rossi. Ricordi da romanisti che ci accomunano, anche tu sei stato capitano giallorosso, il terzo romano sterminato dalla gestione Pallotta. [..] .

Non conosco Pallotta, deve essere uno che, se sale su una barca, butta a mare il capitano, per gelosia. Scherzi a parte, ti auguriamo di fare bene e di superare il turno di Champions, anche se dovrai battere un’italiana. Ti meriti un risarcimento per le voci, le chiacchiere, i falsi o veri risentimenti ai quali non ho mai creduto, perché guardo sempre prima alla prestazione. [..]

(Il Messaggero, P. Liguori)