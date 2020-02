Friedkin, il retroscena: ha provato ad acquistare il Milan, “no” di Elliott

AS ROMA NEWS – Daniel Friedkin, ormai prossimo a rilevare il controllo della Roma, avrebbe tentato in extremis un blitz per acquistare il Milan, questa l’indiscrezione lanciata da “Milano Finanza”.

L’imprenditore americano ha provato il colpo al club, società di proprietà del fondo americano Elliott che non ha mai negato di poter uscire dall’investimento nel medio termine. In particolare Friedkin ha trattato direttamente con la famiglia Singer (cui fa capo la proprietà di Elliott) mettendo sul piatto 1 miliardo di euro per l’acquisizione del club rossonero. Ricevendo però risposta negativa da parte dei Singer, che evidentemente non hanno ritenuto congrua l’offerta.

E anche Friedkin non avrebbe insistito proprio perché sente ormai vicino il deal con la Roma. Friedkin, chiuso il dossier Milan, dovrebbe finalizzare nelle prossime settimane l’acquisto della Roma per una cifra, che secondo quanto riportato da più organi di stampa, si dovrebbe aggirare sui 750 milioni (di questi, 260 andranno a coprire i debiti della società).

Fonte: Milano Finanza