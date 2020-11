Cionci: “Ma quale Stadio per portare Coric a Roma. Io ho solo perso soldi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Se si chiede all’ex direttore sportivo della Roma, Monchi, che cosa c’entrano tutti insieme Coric, lo Stadio della Roma, la Guarda di Finanza e Giuseppe Cionci la risposta è: “No hablo della Roma per respecto e auguro mucha fortuna al club“. Non parla nemmeno di Cionci, scrive l’edizione odierna de La Repubblica (C. Bonini – M. Mensurati), con cui dicono abbia mantenuto ottimi rapporti. Cionci è chiuso a casa per via del Covid:

Ci racconta la storia di questo bidone di mercato?

L’ho già fatto con la Finanza. Rispondo volentieri anche a voi. Coric, nel 2017, era celebrato come un campionato. Veniva valutato 15 milioni e lo feci prendere ad 8. Il premio extra che chiesi alla Roma lo avevo concordato con Monchi. Ma nel 2019 Monchi se ne era andato e quel premio non lo presi.

E come mai degli otto milioni versati per Coric tre sono tornati in Italia? E a chi?

E che ne so io? Io so solo che in quell’affare i soldi non li ho presi. Ho fatto vedere alla Finanza due bonifici che feci ai mediatori croati riconoscendogli delle percentuali che non gli spettavano. Ma volevo chiuderla perchè non ne potevo più.

Ma chi ha voluto comprare Coric? Monchi? La Roma?

L’ho proposto io. E Monchi non credeva che sarei riuscito a portarlo.

Lei si è sempre occuapto di politica, è stato “fundraiser” per le campagne elettorali di Zingaretti. Non è che quell’amiciza l’ha, diciamo, aiutata con la Roma?

Non è colpa mia se sono amico di Nicola. Maledetto quel giorno che è cominciata questa storia di Coric.

Torniamo a Coric, lei è sicuro di non aver mai parlato dello Stadio nelle more di quella trattativa?

Ma per carità. Anzi tutte le volte che ho parlato di Stadio l’ho fatto con Nicola dicendogli: mi raccomando fai attenzione perché qui non ci vuole niente a finire nei pasticci. In questo paese non lavoro più. Lavoro con il Boca Juniors, con lo Zenit, con il Siviglia.

Quindi con Monchi…

Con tutti.

L’algoritmo non ha visto bene su Coric…

Povero ragazzo, lo ha rovinato quel pazzo del padre che pensava solo ai soldi e non a far star tranquillo il figlio.

