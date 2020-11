Ibanez, Mancini e Smalling ok per il Napoli. Kumbulla e Zalewski ancora positivi al Covid

NOTIZIE ROMA CALCIO – L’emergenza difesa dovrebbe terminare a breve, già per il prossimo impegno di campionato della Roma, quando domenica prossima affronterà l’attesissima sfida di Napoli che può cambiare le ambizioni dei giallorossi.

Per quanto riguarda Ibanez, Mancini e Smalling, Fonseca si è detto ottimista per il loro recupero. Tutti e tre, scrive l’edizione odierna de Il Tempo (F. Biafora), dovrebbero essere pronti per scendere in campo dal primo minuto contro il Napoli stringendo i denti.

Fazio e Santon, invece, sono risultati negativi al Covid e puntano alla convocazione: i due dovranno lavorare per ritrovare la giusta condizione fisica, in particolare per il terzino che era anche infortunato. Ancora ai box Kumbulla e Zalewski, entrambi ancora positivi al Coronavirus.

Fonte: Il Tempo