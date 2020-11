Fonseca passa al 3-5-2 con Karsdorp centrale: Roma inedita a Cluj per chiudere il girone

AS ROMA NEWS – Sarà una Roma tutta nuova quella che vedremo questa sera a Cluj. Formazione a dir poco inedita, con Karsdorp destinato ad arretrare in difesa per permettere alla squadra di non abbandonare il sistema a tre e passare a un più solido 3-5-2. Stando a quanto rivela l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina), ieri Fonseca ha provato la difesa a tre con l’olandese spostato nel ruolo di centrale di destra.

Al momento dunque la soluzione più probabile sembra questa, anche se ieri Fonseca in conferenza stampa ha mischiato le carte parlando di un possibile ritorno alla difesa a quattro: “Può essere una possibilità, ci mancano tanti centrali. Vedremo, anche se io non voglio cambiare tanto”. Se la scelta alla fine fosse di tornare al 4-2-3-1 allora Jesus verrebbe affiancato dal solo Cristante.

A centrocampo torna Lorenzo Pellegrini, che giocherà 45-60 minuti per mettere benzina nel motore in vista della partita di Napoli, con lui anche il rientrante Diawara. Anche Dzeko ha bisogno di minutaggio, ma partirà dalla panchina ed entrerà in campo nell’ultima mezzora. Il titolare sarà ancora Borja Mayoral, in tandem con Carles Perez.

Fonseca, nonostante le assenze, vuole i tre punti per chiudere il girone e assicurarsi il passaggio ai sedicesimi con due giornate di anticipo: la qualificazione sarebbe matematica se il CSKA Sofia non dovesse battere lo Young Boys.

