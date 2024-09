Col Genoa spazio alla nuova Roma

AS ROMA NEWS – Largo ai nuovi. Contro il Genoa, quarta giornata di campionato in programma domenica prossima alle 12:30, la Roma metterà in campo una formazione profondamente rinnovata rispetto a quella dell’anno scorso.

Il mercato ricco e profondo effettuato da Ghisolfi si vedrà con chiarezza a Marassi. In difesa tocca già a Mario Hermoso, 29 anni, centrale spagnolo che in questi primi giorni di allenamento ha già fatto capire di che pasta è fatto. Per lui è probabile un esordio a Genova, da capire se al posto di Ndicka (impegnato con la nazionale ivoriana e di rientro a Roma solo a metà settimana) o se al posto di Angelino in una rinnovata difesa a tre. Per Hummels il debutto è solo rimandato.

Profondamente rinnovato anche il centrocampo: una maglia da titolare finirà senza dubbio sulle spalle di Manu Konè, che ieri con la Francia ha fatto capire di che pasta è fatto. L’ex Borussia Mönchengladbach assumerà i gradi del titolarissimo, con Pellegrini (non al meglio) a fargli spazio.

Occhio anche a Enzo Le Fee, che potrebbe tornare presto ad allenarsi in gruppo: il francese insidierà Cristante e Paredes per una maglia in mediana. In attacco Saelemaekers contenderà a El Shaarawy il ruolo di esterno a sinistra (Zalewski è in bilico, corteggiato dal Galatasaray), mentre a destra Soulè dovrebbe essere confermato, con Dybala nell’inedito ruolo di falso nove. A meno che Dovbyk non riesca a recuperare in tempo per domenica.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Tempo / Il Romanista

