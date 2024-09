Zalewski in vendita, il Galatasaray offre 11 milioni: De Rossi dà l’ok alla cessione

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Nicola Zalewski potrebbe lasciare Trigoria prima della partita contro il Genoa. O addirittura non fare nemmeno ritorno nella Capitale. Ora il giocatore è impegnato con la maglia della nazionale polacca, e il Galatasaray è in forte pressing.

I turchi, alla ricerca di un esterno sinistro a tutta fascia, hanno messo il giovane giallorosso nel mirino, arrivando a offrire 11 milioni di euro tra parte fissa (8 milioni) e bonus (3 milioni). Una proposta che accontenta la Roma, pronta a cedere il polacco già lo scorso agosto, prima della chiusura del mercato in Italia.

Allora era stato il PSV a farsi sotto con una proposta da 9 milioni, accettata da Ghisolfi ma non dal giocatore, restio a trasferirsi in Olanda. Il Galatasaray di Osimhen e Icardi sembra invece stuzzicare il giallorosso: dopo un primo “no, grazie” l’agente di Zalewski ha aperto al club turco, chiedendo però uno stipendio da 2,5 milioni di euro (alla Roma guadagna 350mila euro).

A Trigoria sperano di riuscire a completare il trasferimento entro venerdì, giorno in cui chiuderà il mercato in Turchia. La squadra in quel ruolo è coperta (ci sono già El Shaarawy e Saelemaekers), senza contare che Zalewski è in scadenza di contratto e da gennaio sarebbe libero di firmare a parametro zero con un club di suo gradimento. De Rossi, pur apprezzando il ragazzo, non si opporrebbe alla sua cessione: con quei soldi la Roma a gennaio avrebbe la possibilità di tornare sul mercato.

Fonti: Corriere della Sera / Il Messaggero / Il Romanista

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!