Col Servette si cambia, rebus Sanches. Dybala avverte: “Dovremo fare tanti gol”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Turnover non così scontato quello che la Roma opererà dopodomani a Ginevra, sul campo del Servette, nel penultimo match del girone G di Europa League.

Dopo la sconfitta dolorosa sul campo dello Slavia Praga, il primo posto nel girone è a forte rischio. La Roma divide la prima piazza nel raggruppamento con i cechi, che hanno gli stessi punti e gli stessi risultati negli scontri diretti, ma hanno il vantaggio della differenza reti (+8, contro il +5 dei capitolini).

Per questo motivo i giallorossi, se vorranno riprendersi il primato, dovranno sperare o in un passo falso dello Slavia in queste ultime due partite, oppure dovranno cercare di fare così tanti gol a Servette e Sheriff da ribaltare a proprio favore il dato della differenza reti.

Lo sa bene Dybala, che dopo Roma-Udinese ha lanciato la sua candidatura: “Dobbiamo segnare tanti gol se vogliamo arrivare primi nel girone”, le parole della Joya, che dunque si candida per una maglia. Difficile invece vedere in campo Renato Sanches viste le condizioni meteo avverse (pioggia e freddo) previste a Ginevra giovedì sera.

Il portoghese è tornato ad allenarsi in gruppo, e spera almeno in una convocazione. Deciderà Mourinho. Contro il Servette si rivedrà Svilar in porta, mentre potrebbero avere una chance dal primo minuto Celik, Bove, Aouar, Zalewski e Belotti.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Messaggero