Ecco la nuova Champions. E la Roma al quinto posto sarebbe già qualificata…

NOTIZIE AS ROMA – Il quinto posto raggiunto domenica dalla Roma, scavalcando Atalanta e Fiorentina, potrebbe bastare per raggiungere la tanto agognata qualificazione alla prossima Champions League.

Il torneo, infatti, nel 2024-25 cambierà radicalmente formula, e porterà anche più soldi alle partecipanti. L’edizione odierna del Corriere della Sera spiega tutte le novità della competizione.

Addio ai gironi, ci sarà un unico raggruppamento a 36 squadre. Ogni squadra giocherà 8 incontri ciascuna, 4 in casa e 4 in trasferta, con le avversarie che saranno stabilite tramite sorteggio. Al termine di questa fase, le squadre classificate dalla 1ª alla 8ª posizione si qualificheranno direttamente per gli ottavi di finale.

Le squadre dal 9° al 16° posto affronteranno le squadre dal 17° al 24° negli spareggi a eliminazione diretta, per qualificarsi agli ottavi di finale. I club posizionati dal 25° posto in giù saranno eliminati da tutte le competizioni UEFA per club. Le partecipanti dunque passeranno da 32 a 36 squadre, e per questo verranno assegnati posti in più alle prime due nazioni del Ranking Uefa 2023-2024.

Al momento Germania e Italia sono in testa, e dunque avrebbero diritto a cinque squadre (e non più quattro) come qualificate alla prossima Champions. La Roma dunque, stante così le cose, avrebbe garantito un posto nella coppa dalle grandi orecchie. Ma la situazione resta ancora molto fluida.

Fonte: Corriere della Sera