Mourinho, effetto Special. E i Friedkin ora aprono al rinnovo

AS ROMA NEWS – Cinque vittorie nelle ultime sette partite. Terzo attacco del campionato per gol fatti, zona Champions a un passo. Sarebbe bastato non steccare una delle tante partite buttate via a inizio stagione per ritrovarsi ora al quarto posto. Ma la Roma adesso sembra aver finalmente imboccato la strada giusta.

Tutto merito dell’effetto Dybala-Lukaku: con i due assi in campo, la squadra difficilmente stecca. Ma è con la rosa al (quasi) completo che la Roma comincia a far vedere le cose migliori. E Mourinho spera di poter riavere presto anche Smalling e Renato Sanches come rinforzi preziosi per difesa e centrocampo.

Il pubblico dell’Olimpico intanto ha confermato il pieno supporto all’allenatore, sempre più Special agli occhi dei romanisti dopo l’esultanza al gol di El Shaarawy e l’abbraccio con un raccattapalle vicino alla panchina. Segnali che non stanno sfuggendo ai Friedkin, che in queste ore stanno riflettendo sul futuro della panchina giallorossa.

I texani, scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), cominciano a piccoli passi ad aprire la porta del rinnovo di Mourinho, il cui contratto scadrà alla fine del 2024. Il tecnico ha già fatto capire di essere pronto a restare, ma aspetta un segnale dalla proprietà. Che potrebbe arrivare molto presto, già entro la prossima settimana.

Fonte: Leggo