Col Torino confermato il 3-5-2. A centrocampo tocca a Darboe, ma Cristante…

NOTIZIE ROMA CALCIO – Domani pomeriggio alle 18 la Roma tornerà in campo per affrontare il Torino di Ivan Juric. Per continuare la striscia positiva di risultati Josè Mourinho pensa di confermare il 3-5-2 che ha convinto un po’ tutti.

La difesa a tre sarà arricchita dal recupero di Smalling e dal rientro di Ibanez dal primo minuto. A centrocampo l’emergenza è totale, e allora Darboe dovrebbe essere preferito a Diawara, ormai finito nel dimenticatoio. La soluzione alternativa sarebbe quella di avanzare Mancini a centrocampo con l’inserimento di Kumbulla in difesa, ma al momento appare un’ipotesi remota.

Ma c’è anche una terza possibilità, e cioè che Cristante si negativizzi già oggi nel nuovo giro di tamponi, e a quel punto potrebbe anche essere della partita. A completare la mediana ci penseranno Mkhitaryan e Pellegrini, che agiranno da intermedi. Sulle fasce Vina potrebbe insidiare El Shaarawy a sinistra, mentre Karsdorp non ha rivali a destra.

La coppia d’attacco sarà formata da Zaniolo e Abraham, con Felix e Shomurodov che potranno tornare utili al tecnico a partita in corso.

