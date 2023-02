Col Verona si cambia per forza: almeno una novità per reparto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma deve assorbire in fretta la delusione della Red Bull Arena e rituffarsi subito con la massima concentrazione sul campionato.

Tra la gara di ritorno di giovedì prossimo contro il Salisburgo e quella di ieri c’è l’Hellas Verona da affrontare domenica sera all’Olimpico. I giallorossi avranno di fatto un solo giorno per preparare questa sfida, quello della rifinitura, dato che oggi è previsto un semplice lavoro di scarico.

Mourinho dovrà fare i conti con un problema a lui arcinoto: quello della difficoltà nel gestire il doppio (o triplo) impegno settimanale. Contro il Verona domenica lo Special One sarà costretto a operare qualche cambio: di sicuro resterà fuori Paulo Dybala, che ieri ha accusato l’ennesimo problema muscolare. Gli serve riposo.

Ma anche in difesa è probabile un cambio, con Kumbulla (o il neo acquisto Llorente) pronti a far rifiatare uno dei tre centrali. In mezzo al campo riposerà Matic, con Bove pronto a tornare titolare. In attacco Solbakken chiede spazio, e non è detto che Mou gli conceda la grande occasione.

