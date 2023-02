Lo strano caso dell’arbitro Higler, fischietto “per caso”. Mou protesta, alla Roma manca un rigore

NOTIZIE AS ROMA – La direzione arbitrale di Salisburgo-Roma è stata un po’ “naif” per utilizzare un termine caro a Mourinho. Tutto nasce da un problema accusato nella notte dalla terna arbitrale designata originariamente, che è costretta a dare forfait.

A dirigere la partita viene quindi designato in fretta e furia il signor Higler, scelto originariamente come assistente al Var, arbitro tedesco con scarsa esperienza internazionale (per lui solo due match all’attivo).

I risultati sono subito evidenti: il direttore di gara si ritrova spesso nel mezzo del gioco, preferisce fischiare poco e spesso appare in difficoltà su decisioni abbastanza semplici.

A fine partita Mourinho si lamenterà di un rigore non assegnato alla Roma per un fallo di Pavlovic su Abraham: secondo le moviole dei giornali il contatto sembra esserci e il penalty poteva starci.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport