Colpo di scena: Florenzi a un passo dal PSG in prestito con diritto di riscatto

AS ROMA CALCIOMERCATO – Colpo di scena Florenzi: il giocatore sarebbe a un passo dal trasferimento al Paris Saint Germain. Lo rivela il portale “Gazzetta.it” proprio in questi minuti.

Il Psg, riferisce il portale on line del quotidiano sportivo, sta per trovare l’accordo con la Roma per portare a Parigi l’esterno giallorosso. Florenzi infatti dovrebbe arrivare in prestito secco per una stagione, con diritto di riscatto da parte dei francesi.

Dopo il passaggio al Valencia, l’Azzurro ritroverebbe il collega di nazionale Marco Verratti e soprattutto andrebbe a risolvere il problema della difesa parigina che ha perso Meunier, andato al Borussia Dortmund.

La trattativa, secondo indiscrezioni romane, è entrata in una fase calda, e salvo colpi di scena potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore. Intanto arrivano conferme da più parti: anche Sky Sport parla di affare praticamente fatto.

Fonte: Gazzetta.it / Sky Sport