“ON AIR!” – FOCOLARI: “Zaniolo si opera in Austria? Così tornerà in campo più tardi”, CORSI: “Il prof. Mariani è infuriato”, PETRUCCI: “Roma squadra dall’enorme cifra tecnica”, PIACENTINI: “Sul mercato non c’è spazio per i sogni”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “La Roma è una squadra con una enorme cifra tecnica, si è visto anche ieri per chi lo ha voluto vedere. Per chi invece vuole dire minchiate, si può benissimo dire che la Roma è una squadra da undicesimo posto…”

Federico Nisii (Tele Radio Stereo): “Sulla partita di ieri, ho smesso di dare significati rilevanti a questo genere di test. Ho smesso di illudermi. Ma non bisogna nemmeno andare nella direzione opposta e fasciarci già la testa. Aspettiamo un attimo. Certo, ci sono urgenze di mercato da coprire. Dzeko? Cederlo ora sarebbe una follia, soprattutto adesso che l’affare Milik si è impantanato. Ma soprattutto la Roma ha l’urgenza di prendere un altro centravanti. Vi rendete conto che il Napoli ha 5 attaccanti, Osimhen, Mertens, Petagna, Milik e Llorente, e la Roma se non ha Dzeko deve giocare con Mkhitaryan attaccante…ma non scherziamo…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Prendere un attaccante giovane che puoi tenerti quest’anno e che possa sostituire Dzeko l’anno prossimo non è per niente semplice, soprattutto in questa condizione qua, dove non hai una direzione sportiva. Io prenderei Vlahovic, per farlo crescere qui, ma ti costa come Milik…30-35 milioni la Fiorentina te li chiede. A meno che non riesci a inserire Florenzi nell’affare…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Spazio per sogni di mercato a nove giorni dall’inizio del campionato non ce ne sono…il mercato sta prendendo la piega del mantenimento dei calciatori della rosa attuale, più Smalling che sta diventando una realtà. E poco altro…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Zaniolo ha deciso di operarsi in Austria. Da quello che so Mariani è infuriato, ho proprio gli sms. Ma non tanto perchè il ragazzo si opera da un’altra parte, ma perchè così si è gettato discredito sul suo operato… Bustos? Sono mesi che lo propongono a tutti, Roma, Lazio, Milan, Napoli, però non lo vuole nessuno…Siamo sicuri che sia così forte se non se lo prende nessuno a otto milioni?… Kokorin? E’ il figlio di Capello che sta provando a portarlo alla Roma…”

Jacopo Savelli (Roma Radio): “Zaniolo tornerà, così come i giocatori positivi al Covid, non è che se uno si infortuna lo hai perso…Si parla tanto dei campi di Trigoria, ma se Zaniolo si rompe il crociato in Nazionale, se Rudiger mentre si fa male con la Germania, se lo rompe Strootman a Napoli, ma che c’entrano i campi di Trigoria? Sono momenti in cui ti capita la sfortuna…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Zaniolo non è sostituibile, per farlo dovresti spendere 60 milioni. Per la Roma è una perdita enorme. E attenzione con questa operazione in Austria i tempi di recupero si allungano tanto. Non parliamo più di 5 mesi, ma di 8 mesi. Lui non ti fa ricominciare dopo sei mesi, assolutamente. Ti fa tornare a correre ma non a giocare. Ed è per questo che si è scelto di andare lì, serve un sistema rieducativo molto lento e capillare. Va benissimo per il ragazzo, ma la Roma perde un elemento troppo importante. Under per sostituirlo? Ma non scherziamo, una cosa è la cioccolata e una cosa sono i surrogati… Dzeko e Smalling? La Roma dovrebbe migliorarsi, non restare uguale a prima…”

Franco Melli (Radio Radio): “La Roma? Io dico che va sostituito Zaniolo, hai perso parecchio come caratura tecnica e ora ti serve un giocatore importante che ti faccia i gol di Zaniolo, uno che fa 10 gol l’anno… Io farei di tutto per riportare Nainggolan alla Roma…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Riportare Nainggolan? Magari, io lo dico da sempre. Io continuo a dire che bisogna riprendere subito Smalling, e se torna Nainggolan parliamo di un altro uomo simbolo sia per i tifosi che per l’immagine…”

Roberto Pruzzo (Roma Radio): “La Roma deve tirare fuori dal cilindro un nome che non facciamo…io andrei sull’esubero di una grande squadra che può fare fatica a trovare spazio lì. Te le devi andare a cercare, di sicuro può uscire qualcosa verso la fine del mercato…”

