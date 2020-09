Stadio della Roma, De Vito: «Si fa un gran parlare del progetto ma non c’è ancora nulla di formalizzato»

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Marcello De Vito torna a parlare dello stadio della Roma. Il presidente dell’Assemblea Capitolina, in un’intervista a La Repubblica dedicata al suo rapporto con il Movimento 5 Stelle, ha commentato anche gli ultimi sviluppi relativi al progetto di Tor di Valle.

«La giunta deve formulare la sua proposta – le sue parole -. Per ora non c’è nessun atto approvato. Si fa un gran parlare del progetto, ma non c’è ancora nulla di formalizzato. Quando la giunta delibererà, l’atto farà il giro delle commissioni e poi arriverà in Consiglio comunale. A quel punto farò le dovute considerazioni sul ruolo da tenere in veste di presidente dell’aula Giulio Cesare e consigliere. Il dibattito deve avvenire nella massima serenità».

Marcello De Vito, coinvolto nell’inchiesta ‘Rinascimento’ e ancora sotto processo, è tornato in carica nei mesi scorsi dopo che è stata accolta l’istanza di scarcerazione presentata dai suoi legali.

Fonte: La Repubblica