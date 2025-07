Colpo verdeoro: chi è Wesley, il terzino con cui la Roma assicura la sua fascia per i prossimi dieci anni

La Roma punta ancora sul Brasile e lo fa pescando dal Flamengo uno dei giovani più promettenti del calcio sudamericano: Wesley Vinicius França Lima, per tutti semplicemente Wesley. Terzino destro classe 2003, il nuovo acquisto giallorosso arriva per rinforzare la corsia di destra nella Roma targata Gasperini, portando con sé potenza, esplosività e un bagaglio tecnico di tutto rispetto.

Cresciuto nel vivaio del Mengão, Wesley ha fatto il suo debutto in prima squadra nel 2021, ma è nella stagione 2023 che si è imposto con regolarità, guadagnandosi la fiducia di allenatori e compagni. La sua crescita è stata improvvisa, al punto da meritarsi la chiamata in nazionale maggiore: il 20 marzo 2025 Wesley ha debuttato con il Brasile di Ancelotti subentrando nella vittoria per 2‑1 contro la Colombia nelle qualificazioni al Mondiale 2026 e guadagnandosi i complimenti di compagni come Marquinhos e Vinícius Júnior, che lo hanno definito un “giocatore maturo” nonostante la giovanissima età.

Fisicamente asciutto ma strutturato, Wesley ha nella velocità e nell’uno contro uno il suo punto di forza. Il suo stile è quello del terzino moderno: ama accompagnare l’azione, spingere con continuità sulla fascia e puntare il diretto avversario per penetrare in area o andare sul fondo per cercare il cross. Se in fase offensiva è un calciatore dalle grandi potenzialità, ha molto da lavorare sotto l’aspetto difensivo.

A Roma lo attende un contesto in evoluzione, dove il suo profilo si sposa bene con le esigenze del nuovo tecnico. Gasperini, che predilige esterni di gamba capaci di coprire tutta la fascia, ha intenzione di farne un titolare fin da subito. Al tecnico il compito di farlo crescere anche dal punto di vista tattico, affinando letture e posizionamento.

Il passaggio in giallorosso rappresenta per Wesley un salto importante. Arriva con entusiasmo e con l’obiettivo di conquistare la piazza, consapevole che l’ambiente romano sa essere esigente ma anche pronto a esaltare chi dimostra voglia e personalità. E lui, in quanto a determinazione, sembra avere le idee molto chiare. Per la Roma è un colpo per il presente ma anche per il futuro: con lui la fascia destra è finalmente sistemata per i prossimi dieci anni.

Giallorossi.net – T. De Cortis