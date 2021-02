Coltivava una serra di marijuana: arrestato l’ex giallorosso Sartor

AS ROMA NOTIZIE – L’ex difensore giallorosso Luigi Sartor, che in carriera ha anche vestito le maglie di Juventus, Inter e soprattutto Parma, è stato arrestato perché coltivava marijuana. Lo rivela oggi la Gazzetta dei Parma.

La Guardia di Finanza lo ha colto in fragrante mentre curava, insieme a un’altra persona, una coltivazione composta da 106 piante di marijuana che avrebbero potuto fruttare fino a 2 chili di sostanza stupefacente. Lo scorso venerdì è stato trovato dalle Fiamme Gialle all’interno di un casolare abbandonato a Lesignano Palmia mentre curava le proprie piante.

Era da tempo che si indagava sull’attività del casolare, che aveva raddoppiato la potenza del contatore e che nella notte, seppur all’apparenza abbandonato, faceva trapelare della luce oltre che uno strano odore. Sartor, nel corso dell’interrogatorio, si è avvalso della facoltà di non rispondere e ora è agli arresti domiciliari. L’ex calciatore era già finito in carcere a margine della vicenda calcioscommesse del 2011, vicenda che si concluse per lui nel 2019 con la dichiarazione di prescrizione.

Fonte: La Gazzetta di Parma